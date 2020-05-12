ÇANAKKALE-Bu köyde düğün ve mezuniyet fotoğrafı çektirmek parayla
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ÇANAKKALE-Bu köyde düğün ve mezuniyet fotoğrafı çektirmek parayla

Bu köyde düğün ve mezuniyet fotoğrafı çektirmek paraylaÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesine bağlı Kazdağları eteklerindeki taş mimari yapısıyla ünlü Yeşilyurt köyünde, düğün ve mezuniyet fotoğrafı çektirmek izne bağlandı.

ÇANAKKALE-Bu köyde düğün ve mezuniyet fotoğrafı çektirmek parayla
12.05.2020 17:27 | Son Güncelleme: 12.05.2020 17:32

Bu köyde düğün ve mezuniyet fotoğrafı çektirmek parayla

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesine bağlı Kazdağları eteklerindeki taş mimari yapısıyla ünlü Yeşilyurt köyünde, düğün ve mezuniyet fotoğrafı çektirmek izne bağlandı. Görselliğiyle gelin ve damatlar ile mezuniyet hatırası çektirmek isteyenlerin tercih ettiği yerlerin başında gelen köyde, fotoğraf çektirmek isteyenler bundan sonra muhtarlıktan izin alıp, bir miktar ödeme yapacak.

Ayvacık ilçesinde bağlı Yeşilyurt köyü, her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin uğrak yeri oluyor. Kazdağları eteklerindeki, taş evleri ve yüzlerce yıllık tarihiyle doğal platoyu andıran Yeşilyurt köyü düğün, nişan ve mezuniyet çekimleri için gelen stüdyo fotoğrafçılarının ilgi odağı oldu. Fotoğraf çektirmek için köye artan ilgi ve bu nedenle yerli ve yabancı turistlerin rahatsız olması üzerine Yeşilyurt Muhtarlığı, köy girişine, 'Köy muhtarlığı kararı ile köy içi ve çevresinde izinsiz ticari amaçlı fotoğraf çekimi yasaklanmıştır. Köyümüz sınırları içerisine muhtarlık izni olmadan hurdacı ve seyyar satıcı girmesi yasaktır' yazılı tabela astı.

Uygulamada, gelin çekimleri 200 TL, mezuniyet çekimleri fiyatı ise 150 TL olarak belirlendi. Toplanan paralar karşılığında fotoğrafçılara makbuz kesiliyor.

'AMACIMIZ KÖYDEKİ YOĞUNLUĞU AZALTARAK RAHATLAMAYI SAĞLAMAK'

Uygulama sayesinde köyde biraz olsun yoğunluğun azaldığını belirten Yeşilyurt Muhtarlığı Azası Barış Şen (42), 'Son üç yıldır köyümüz çok ciddi olarak stüdyo olarak kullanılmaktaydı. Bu ticari bir faaliyet olarak yapılıyordu. Hem köylülerimiz de rahatsızlık duymaya başlamıştı. Çünkü kalabalık çekimlerde yollar bile kapanıyordu. Özel mülklere bile giriliyordu. Hem bunların önüne geçmek hem de gelen fotoğrafçılardan muhtarlıkla görüşmelerini sağlamak amacıyla bu tabelayı astık. Bu işi ciddi olarak yapanlara da belirli bir ücret koyduk. Amacımız dediğim gibi tamamen köydeki yoğunluğu azaltarak rahatlamayı sağlamak" dedi.

'DÜĞÜN VE MEZUNİYET ÇEKİMLERİ YOĞUN OLUYOR'

Köye genellikle düğün ve mezuniyet fotoğrafı çekenlerin yoğun olarak geldiğini ifade eden Barış Şen, 'Düğün fotoğrafları, mezuniyete gelmiş öğrenciler ve katalog çekimleri oluyor köyümüzde. Aldığımız duyumlara göre de bu çekimler 2 bin, 3 bin lira civarında oluyormuş. Çekimler esnasında yoğunluk oluyor. Bu karar, günübirlik veya bölgede konaklayan turistlerimizi, ticari olmayan fotoğraf kulüplerini kapsamıyor. Bu şekilde olanlardan kesinlikle bir ücret talebimiz olmuyor' diye konuştu.

ÖĞRENCİ, MEZUNİYET ÇEKİMLERİ 150 TL, DÜĞÜN ÇEKİMLERİ İSE 200 TL

Böylelikle köye bir miktar gelir de sağlandığını kaydeden Şen, 'Bu uygulamayla köyümüze ek bir gelir de sağladık. Başvuru olduğunda da bir planlama yapabiliyoruz. Bu sayede de yoğunluğu azaltıyoruz. Bu da bir rahatlama sağlıyor. Çünkü yaz dönemlerinde ciddi kalabalıklar oluşuyor. Öğrenci, mezuniyet çekimlerinde 150 TL, düğün çekimlerinde 200 TL gibi bir ücret alıyoruz' şeklinde konuştu.

ÇANAKKALE-Bu köyde düğün ve mezuniyet fotoğrafı çektirmek parayla

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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