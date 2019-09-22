Çanakkale bu balıkları zıpkınla böyle avladılar

22.09.2019 11:00

Bu balıkları zıpkınla böyle avladılar

İstanbul'dan avlanmak için Çanakkale'nin Gelibolu İlçesi'ne gelen iki amatör balıkçıdan Fibay Korkmaz ile Çetin Ege Doğan, zıpkınla boyları 139 ve 148 santim olan biri 26 diğeri 23 kilo ağırlığında iki balıkla sahile çıktı.

Zıpkın ile balık avı tutkunu Korkmaz ile Doğan bir grup arkadaşları ile birlikte Çanakkale Boğazı'nda denize açıldı. Dalış sırasında çok şiddetli akıntı ile karşılaşan Korkmaz ile Doğan, bir süre sonra balıkçılar arasında 'Liça' (Lichia Amia) veya 'Çıplak' olarak tanınan 'Akya' sürüsü ile karşılaştı. İki zıpkıncı isabetli atışlarla biri 26, diğeri 23 kilo ağırlığında boyları 139 ve 148 santimetre gelen balıklarla kıyıya çıktı. Deniz içerisinde çektikleri avlanma videosunun görüntülerini kaydeden Fibay Korkmaz ile Çetin Ege Doğan arkadaşlarının da yardımıyla kıyıda 'Eli boş döndük' diyerek görüntü çektikten sonra sudan balıkları göstererek bunu zıpkına meraklı arkadaşları ile paylaştı. Fibay Korkmaz, 'Liça, çok hızlı hareket edebilen, sert manevraları bulunan bir balıktır. Yırtıcıdır. Kıyıya yakın yerlerde yasarlar ama asıl yerleri derin sulardır. Bizim için sürpriz, arkadaşlarımız için çok güzel bir ziyafet olduö dedi.

Kaynak: DHA