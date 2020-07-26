ÇANAKKALE Bozcaada'da Aya Paraskevi Panayırı yapıldı
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ÇANAKKALE Bozcaada'da Aya Paraskevi Panayırı yapıldı

Bozcaada'da Aya Paraskevi Panayırı yapıldıÇANAKKALE'nin Bozcaada ilçesindeki Ayazma Manastırı'nda Rumlar, Aya Paraskevi Günü nedeniyle ayin yaptı.

ÇANAKKALE Bozcaada'da Aya Paraskevi Panayırı yapıldı
26.07.2020 10:53 | Son Güncelleme: 26.07.2020 10:53

Bozcaada'da Aya Paraskevi Panayırı yapıldı

ÇANAKKALE'nin Bozcaada ilçesindeki Ayazma Manastırı'nda Rumlar, Aya Paraskevi Günü nedeniyle ayin yaptı. Ayini, Fener Rum Patriği Bartholomeos yönetti.

Halk arasında 'Ayazma Panayırı' olarak bilinen etkinliğe, Fener Rum Patriği Bartholomeos, Gökçeada ve Bozcaada Metropoliti Kyrillos Sykis, Yunanistan, ABD, Avustralya, İtalya, Fransa, Kanada ve Gökçeada'dan gelen Rum Ortodoks cemaatinin üyeleri katıldı. Ayine katılacaklara girişte dezenfektan verilip, vücut ısıları ölçüldü. Tarihi manastırda, Aya Paraskevi Günü dolayısıyla yapılan ayini Fener Rum Patriği Bartholomeos yönetti. Dualar edilip, ilahiler okunan ayinde, katılımcılar mum yakıp dilekte bulundu.,

AYA PARASKEVİ PANAYIRI

Efsaneye göre Paraskevi, genç ve güzel bir kızken, şimdi 'Göztepe' diye bilinen yüksek tepedeki Ayyalus Manastırı'ndan yakışıklı bir delikanlıya aşık olur. Paraskevi'nin babası durumu fark edince, kızını Ayazma'da sıkı bir göz hapsine alır. Kız arada Göztepe'ye doğru bakıp, derin derin iç geçirir, rüzgarla sevgilisine mesaj göndermek istermiş. Ayyalus'taki genç de onun için yanıp tutuşurmuş. Onlar kavuşamamışlar, ancak Paraskevi aşk acısıyla ölünce onun büyük aşkının anısına, dua edeceklere dilek pınarı yapılmış.

Kaynak: DHA

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