Çanakkale Boğazında Yük Gemisinde Yangın (1)

ÇANAKKALE Boğazı'nda Türk bayraklı Ro-Ro gemisinde yangın çıktı. İhbar üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda römorkör, müdahale etmek üzere geminin bulunduğu bölgeye hareket etti.

Yunanistan'dan Yalova'ya gitmek üzere hareket eden 193 metrelik 'QEZBAN' isimli Türk bayraklı gemide, Çanakkale Boğazı Lapseki ilçesi Suluca mevkii açıklarında yangın çıktı. Gemi kaptanı yangınla ilgili saat 22.30'da Çanakkale Boğazı Boğazı Gemi Trafik Hizmetlerine telsizle bilgi verdi. Makine dairesinde çıktığı ihbar edilen yangın üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda römorkör, geminin bulunduğu bölgeye yönlendirildi. Gemi yangınının boğaz trafiği için herhangi bir tehlike oluşturmadığı belirtildi. - Çanakkale

Kaynak: DHA