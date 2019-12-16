Çanakkale Boğazı yoğun sis nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı
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Çanakkale Boğazı yoğun sis nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı

Çanakkale Boğazı'nda yoğun sis, deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.

16.12.2019 10:30 | Son Güncelleme: 16.12.2019 10:30
Çanakkale Boğazı yoğun sis nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı

'nda yoğun sis, deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.

Bölgede gece yarısından itibaren etkisini artıran sis, denizdeki görüş mesafesinin düşmesine yol açtı.


Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğünce, kuzey ve güneyden girecek gemilerin kaptanları telsizle uyarılarak, boğazın çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyuruldu.


Sisin etkisini kaybetmesinin ardından gemi trafiğinin normale döneceği belirtildi.

Lapseki-Gelibolu hattında feribot seferleri de sis nedeniyle yapılamıyor.

Kaynak: AA
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