- Çanakkale Boğazı yoğun sis nedeniyle trafiğe kapandı
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- Çanakkale Boğazı yoğun sis nedeniyle trafiğe kapandı

15.03.2021 09:54 | Son Güncelleme: 15.03.2021 10:08

- Çanakkale Boğazı yoğun sis nedeniyle trafiğe kapandı Çanakkale Boğazı yoğun sis nedeniyle çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldı.

- Çanakkale Boğazı yoğun sis nedeniyle trafiğe kapandı

ÇANAKKALE - Çanakkale Boğazı yoğun sis nedeniyle çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldı.

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü tarafından saat 08.45'te Kuzey ve Güney'den girecek gemilerin kaptanları telsizle uyarılarak, boğazın çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı bildirildi.

Öte yandan Çanakkale Boğazı ve adalar hattında gemi ve insan taşımacılığı yapan GESTAŞ A.Ş.'de yoğun sis nedeniyle Gelibolu- Lapseki hattındaki seferleri geçici olarak durdurduğunu açıkladı.

- Çanakkale Boğazı yoğun sis nedeniyle trafiğe kapandı
- Çanakkale Boğazı yoğun sis nedeniyle trafiğe kapandı
- Çanakkale Boğazı yoğun sis nedeniyle trafiğe kapandı
- Çanakkale Boğazı yoğun sis nedeniyle trafiğe kapandı
- Çanakkale Boğazı yoğun sis nedeniyle trafiğe kapandı
- Çanakkale Boğazı yoğun sis nedeniyle trafiğe kapandı
- Çanakkale Boğazı yoğun sis nedeniyle trafiğe kapandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / UTKU YAŞAR CÜCE

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