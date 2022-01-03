ÇANAKKALE BOĞAZI YOĞUN SİS NEDENİYLE KAPANDI - Haberler
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ÇANAKKALE BOĞAZI YOĞUN SİS NEDENİYLE KAPANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ÇANAKKALE Boğazı, yoğun sis nedeniyle çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı.

ÇANAKKALE Boğazı, yoğun sis nedeniyle çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı.

Çanakkale Boğazı'nda sabaha karşı etkili olan yoğun sis, deniz ulaşımında aksamalara neden oldu. Boğaz trafiği, görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle saat 04.15'te çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, kuzey ve güneyden giriş yapacak gemi kaptanlarını telsizle uyararak, boğazın çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığını duyurdu. Gemiler de boğazın Marmara ve Ege girişindeki demir bölgelerinde beklemeye başladı.

Öte yandan Lapseki-Gelibolu hattındaki feribot seferleri de sis nedeniyle geçici olarak durduruldu.

LAPSEKİ-GELİBOLU SEFERLERİ BAŞLADI

Çanakkale Boğazı, Marmara Denizi'ndeki yoğun sis nedeniyle transit gemi geçişlerine çift yönlü kapatılırken, geçici olarak durdurulan Lapseki-Gelibolu feribot seferleri ise saat 08.50 itibarıyla yeniden yapılmaya başlandı.

ÇANAKKALE BOĞAZI YOĞUN SİS NEDENİYLE KAPANDI

ÇANAKKALE BOĞAZI YOĞUN SİS NEDENİYLE KAPANDI

ÇANAKKALE BOĞAZI YOĞUN SİS NEDENİYLE KAPANDI

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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