Çanakkale Boğazı, yoğun sis nedeniyle çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı (2)

ÇANAKKALE BOĞAZI TRAFİĞE AÇILDI Etkili olan sis nedeniyle saat 08.45 itibariyle transit gemi geçişlerine çift yönlü olarak kapatılan Çanakkale Boğazı'ndaki boğaz trafiği saat 10.25 itibariyle tekrardan açıldı.

ÇANAKKALE BOĞAZI TRAFİĞE AÇILDI

Etkili olan sis nedeniyle saat 08.45 itibariyle transit gemi geçişlerine çift yönlü olarak kapatılan Çanakkale Boğazı'ndaki boğaz trafiği saat 10.25 itibariyle tekrardan açıldı.Geçici süreyle durdurulan Gelibolu-Lapseki hattındaki feribot seferleri ise ; saat 09.50 itibariyle yeniden başladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı