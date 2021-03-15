Çanakkale Boğazı, yoğun sis nedeniyle çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı (2)
15.03.2021 11:19 | Son Güncelleme: 15.03.2021 11:27
ÇANAKKALE BOĞAZI TRAFİĞE AÇILDI Etkili olan sis nedeniyle saat 08.45 itibariyle transit gemi geçişlerine çift yönlü olarak kapatılan Çanakkale Boğazı'ndaki boğaz trafiği saat 10.25 itibariyle tekrardan açıldı.
ÇANAKKALE BOĞAZI TRAFİĞE AÇILDI
Etkili olan sis nedeniyle saat 08.45 itibariyle transit gemi geçişlerine çift yönlü olarak kapatılan Çanakkale Boğazı'ndaki boğaz trafiği saat 10.25 itibariyle tekrardan açıldı.Geçici süreyle durdurulan Gelibolu-Lapseki hattındaki feribot seferleri ise ; saat 09.50 itibariyle yeniden başladı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı