ÇANAKKALE Çanakkale Boğazı, yoğun sis nedeniyle çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı
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ÇANAKKALE Çanakkale Boğazı, yoğun sis nedeniyle çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı

15.03.2021 09:24 | Son Güncelleme: 15.03.2021 09:34

Çanakkale Boğazı, yoğun sis nedeniyle çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldıÇANAKKALE Boğazı, etkili olan sis nedeniyle saat 08.45 itibariyle transit gemi geçişlerine çift yönlü olarak kapatılırken, Gelibolu-Lapseki hattındaki feribot seferleri de geçici süreyle durduruldu.

Çanakkale Boğazı, yoğun sis nedeniyle çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı

ÇANAKKALE Boğazı, etkili olan sis nedeniyle saat 08.45 itibariyle transit gemi geçişlerine çift yönlü olarak kapatılırken, Gelibolu-Lapseki hattındaki feribot seferleri de geçici süreyle durduruldu.

Çanakkale Boğazı'nda sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis, deniz trafiğini olumsuz etkiledi. Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Müdürlüğü, görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle saat 08.45 itibariyle boğazı çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapattı. Yetkililer, güney ve kuzeyden Çanakkale Boğazı'na giriş yapma hazırlığındaki gemilerin kaptanlarını telsiz ile bilgilendirdi.

Çanakkale Boğaz hattında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., yoğun sis nedeniyle Gelibolu-Lapseki hattındaki feribot seferlerinin geçici süreyle durdurulduğunu açıkladı.

ÇANAKKALE Çanakkale Boğazı, yoğun sis nedeniyle çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı
ÇANAKKALE Çanakkale Boğazı, yoğun sis nedeniyle çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı
ÇANAKKALE Çanakkale Boğazı, yoğun sis nedeniyle çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı
ÇANAKKALE Çanakkale Boğazı, yoğun sis nedeniyle çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı
ÇANAKKALE Çanakkale Boğazı, yoğun sis nedeniyle çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı
ÇANAKKALE Çanakkale Boğazı, yoğun sis nedeniyle çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı
ÇANAKKALE Çanakkale Boğazı, yoğun sis nedeniyle çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı
ÇANAKKALE Çanakkale Boğazı, yoğun sis nedeniyle çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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