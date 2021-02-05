Çanakkale Boğazı yoğun sis nedeniyle çift yönlü geçişlere kapatıldı (2)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Çanakkale Boğazı yoğun sis nedeniyle çift yönlü geçişlere kapatıldı (2)

05.02.2021 14:46 | Son Güncelleme: 05.02.2021 14:50
Çanakkale Boğazı yoğun sis nedeniyle çift yönlü geçişlere kapatıldı (2)

LAPSEKİ SEFERLERİ TEKRAR BAŞLADIÇANAKKALE Boğazı'nda yoğun sis nedeniyle geçici bir süre durdurulan 'Gelibolu-Lapseki' hattındaki feribot seferleri saat 14.30 itibariyle tekrar başladı.

GELİBOLU-LAPSEKİ SEFERLERİ TEKRAR BAŞLADI

ÇANAKKALE Boğazı'nda yoğun sis nedeniyle geçici bir süre durdurulan 'Gelibolu-Lapseki' hattındaki feribot seferleri saat 14.30 itibariyle tekrar başladı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Numan Kurtulmuş Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Guy Ritchie Acun Ilıcalı Yıldız Tilbe Serenay Sarıkaya
Spor Cenk Tosun Fatih Terim Abdullah Avcı Aykut Kocaman Ömer Ali Şahiner
Tüm Haberler Rusya Terör Almanya Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Çanakkale Boğazı yoğun sis nedeniyle çift yönlü geçişlere kapatıldı (2) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.2.2021 14:50:26. #1.15#
title