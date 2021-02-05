Çanakkale Boğazı yoğun sis nedeniyle çift yönlü geçişlere kapatıldı (2)
05.02.2021 14:46 | Son Güncelleme: 05.02.2021 14:50
LAPSEKİ SEFERLERİ TEKRAR BAŞLADIÇANAKKALE Boğazı'nda yoğun sis nedeniyle geçici bir süre durdurulan 'Gelibolu-Lapseki' hattındaki feribot seferleri saat 14.30 itibariyle tekrar başladı.
GELİBOLU-LAPSEKİ SEFERLERİ TEKRAR BAŞLADI
ÇANAKKALE Boğazı'nda yoğun sis nedeniyle geçici bir süre durdurulan 'Gelibolu-Lapseki' hattındaki feribot seferleri saat 14.30 itibariyle tekrar başladı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı