Çanakkale Boğazı yoğun sis nedeniyle çift yönlü geçişlere kapatıldı
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Çanakkale Boğazı yoğun sis nedeniyle çift yönlü geçişlere kapatıldı

05.02.2021 11:14 | Son Güncelleme: 05.02.2021 11:19
Çanakkale Boğazı yoğun sis nedeniyle çift yönlü geçişlere kapatıldı

ÇANAKKALE Boğazı, sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle transit gemi geçişlerine çift yönlü olarak kapatılırken, Gelibolu- Lapseki hattındaki feribot seferleri de geçici süreyle durduruldu.

ÇANAKKALE Boğazı, sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle transit gemi geçişlerine çift yönlü olarak kapatılırken, Gelibolu- Lapseki hattındaki feribot seferleri de geçici süreyle durduruldu.

Çanakkale'de sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis, deniz trafiğini olumsuz etkiledi. Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Müdürlüğü, görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle boğazı çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapattı. Yetkililer, güney ve kuzeyden Çanakkale Boğazı'na giriş yapma hazırlığındaki gemilerin kaptanlarını telsiz ile bilgilendirdi.Çanakkale Boğaz hattında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., yoğun sis nedeniyle Gelibolu- Lapseki hattındaki feribot seferlerinin geçici süreyle durdurulduğunu açıkladı. 


- Lapseki
Çanakkale Boğazı yoğun sis nedeniyle çift yönlü geçişlere kapatıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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