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Çanakkale Boğazı yeniden gemi trafiğine açıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Çanakkale Boğazı yeniden gemi trafiğine açıldı

Çanakkale'de sabah saatlerinde çöken yoğun sis tabakası nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatılan boğaz yeniden trafiğe açılırken, tüm feribot seferleri de normale döndü.

ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale'de sabah saatlerinde çöken yoğun sis tabakası nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatılan boğaz yeniden trafiğe açılırken, tüm feribot seferleri de normale döndü.

Çanakkale'de sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle Çanakkale Boğazı 07.30 itibariyle çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatılmıştı. Aradan geçen yaklaşık 8 saatin ardından kuzey ve güney yönlerinde boğaza giriş sırası bekleyen gemilerin geçişlerine saat 15.15 itibariyle izin verildi.

Öte yandan, Çanakkale Boğaz hattı ve adalar arasında feribotla araç ve insan taşımacılığı yapan GESTAŞ A.Ş., tüm feribot seferlerinin normale döndüğünü belirtti.

(Utku Yaşar Cüce/İHA)

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