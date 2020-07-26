Çanakkale Boğazı yangın sebebiyle çift taraflı transit gemi geçişlerine kapatıldı Çanakkale'de Gelibolu Yarımadası'ndaki orman yangını sebebiyle Çanakkale Boğazı çift taraflı olarak transit geçişlere kapatıldı.

Çanakkale'de Gelibolu Yarımadası'ndaki orman yangını sebebiyle Çanakkale Boğazı çift taraflı olarak transit geçişlere kapatıldı.

Çanakkale tarihi Gelibolu Yarımadasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangına, 2 uçak, 10 helikopter, 35 arazöz, 5 dozer ve 175 personelle müdahale ediliyor. Çanakkale Boğazı, su alan uçak ve helikopterler için çift taraflı olarak transit geçişlere kapatıldı.

(Utku Yaşar Cüce/İHA)

Kaynak: İHA