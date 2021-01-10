Çanakkale Boğazı, vinç yüklü geminin geçişi için trafiğe kapatıldı
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Çanakkale Boğazı, vinç yüklü geminin geçişi için trafiğe kapatıldı

10.01.2021 12:11 | Son Güncelleme: 10.01.2021 12:17
Çanakkale Boğazı, vinç yüklü geminin geçişi için trafiğe kapatıldı

ÇANAKKALE Boğazı, Gemlik Limanı'na konteyner yükleme vinci götüren Hollanda bayraklı 173 metre boyundaki 'Bigroll Beaufort' isimli geminin, geçişi nedeniyle tek yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldı.

ÇANAKKALE Boğazı, Gemlik Limanı'na konteyner yükleme vinci götüren Hollanda bayraklı 173 metre boyundaki 'Bigroll Beaufort' isimli geminin, geçişi nedeniyle tek yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldı. 

Singapur'dan Gemlik Limanı'na, gemilere konteyner yükleme vinci götüren Hollanda bayraklı 'Bigroll Beaufort' isimli gemi, saat 10.00'da Ege Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na giriş yaptı. Taşıdığı vinçler nedeniyle yüksekliği 87 metreye ulaşan geminin, güvenli geçişi için Çanakkale Boğazı, Kuzey'den Güney'e saat 08.00'de gemi trafiğine kapatıldı. Gemiye, Kurtarma-7 römorkörü eşlik etti. Vinç yüklü gemi, 1915 Çanakkale Köprüsü kedi yolunun da altından geçecek. Bigroll Beaufort'un geçişi tamamlandıktan sonra, saat 14.00'de Kuzey-Güney yönlü gemi trafiği, normale dönecek.

Çanakkale Boğazı, vinç yüklü geminin geçişi için trafiğe kapatıldı
Çanakkale Boğazı, vinç yüklü geminin geçişi için trafiğe kapatıldı
Çanakkale Boğazı, vinç yüklü geminin geçişi için trafiğe kapatıldı
Çanakkale Boğazı, vinç yüklü geminin geçişi için trafiğe kapatıldı
Çanakkale Boğazı, vinç yüklü geminin geçişi için trafiğe kapatıldı
Çanakkale Boğazı, vinç yüklü geminin geçişi için trafiğe kapatıldı
Çanakkale Boğazı, vinç yüklü geminin geçişi için trafiğe kapatıldı
Çanakkale Boğazı, vinç yüklü geminin geçişi için trafiğe kapatıldı
Çanakkale Boğazı, vinç yüklü geminin geçişi için trafiğe kapatıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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