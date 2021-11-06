Çanakkale Boğazı sisin etkisini yitirmesiyle çift yönlü transit gemi geçişlerine açıldı - Haberler
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Çanakkale Boğazı sisin etkisini yitirmesiyle çift yönlü transit gemi geçişlerine açıldı

AA / Burak Akay - Haberler | Güncel
Çanakkale Boğazı sisin etkisini yitirmesiyle çift yönlü transit gemi geçişlerine açıldı

Çanakkale Boğazı, sisin etkisini yitirmesiyle çift yönlü transit gemi geçişlerine açıldı.

Çanakkale Boğazı, sisin etkisini yitirmesiyle çift yönlü transit gemi geçişlerine açıldı.

Bölgede etkisini artıran sis, denizdeki görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğünce (VTS), kuzey ve güneyden girecek gemilerin kaptanları telsizle uyarılarak, boğazın çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyuruldu.

Yaklaşık 12 saat sonra sisin etkisini yitirmesiyle boğaz trafiği, transit geçişlere açıldı.

AA / Burak Akay - Son Dakika Haberleri
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