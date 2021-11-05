ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Boğazı, sisin etkisini yitirmesiyle çift yönlü transit gemi geçişlerine açıldı.

Bölgede etkisini artıran sis, denizdeki görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğünce (VTS), kuzey ve güneyden girecek gemilerin kaptanları telsizle uyarılarak, boğazın çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyuruldu.

Öte yandan, Çanakkale-Eceabat, Çanakkale-Kilitbahir ve Gelibolu-Lapseki hattındaki feribot ulaşımı da sis nedeniyle geçici olarak durduruldu.

Yaklaşık 9 saat sonra sisin etkisini yitirmesiyle boğaz trafiği transit geçişlere açıldı. Feribot seferleri de yeniden başladı.

Haberi Kaydet