Çanakkale Boğazı, sis nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı (2)

Çanakkale Boğazı, sis nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı (2)

ÇANAKKALE BOĞAZI TRANSİT GEMİ GEÇİŞLERİNE AÇILDIÇanakkale'de yoğun sis nedeniyle çift yönlü olarak gemi trafiğine kapanan Boğaz, transit gemi geçişlerine tekrar açıldı.

19.10.2019 17:42
Çanakkale Boğazı, sis nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı (2)

ÇANAKKALE BOĞAZI TRANSİT GEMİ GEÇİŞLERİNE AÇILDI

Çanakkale'de yoğun sis nedeniyle çift yönlü olarak gemi trafiğine kapanan Boğaz, transit gemi geçişlerine tekrar açıldı. Gece saat 02.45'te yoğun sis nedeniyle çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatılan Çanakkale Boğazı, saat 17.30'dan itibaren sisin etkisini kaybetmesinin ardından yeniden açıldı.


Kaynak: DHA
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