Çanakkale Boğazı'nın son teknolojiyle donatılan yeni kurtarma römorkörü görev başında
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Çanakkale Boğazı'nın son teknolojiyle donatılan yeni kurtarma römorkörü görev başında

Çanakkale Boğazı'nın son teknolojiyle donatılan yeni kurtarma römorkörü görev başında
Anadolu Ajansı / Burak Akay - Haberler | Güncel

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün (KEGM) filosuna geçen ay katılan ve yerli imkanlarla yapılan "Kurtarma-13" römorkörü, Çanakkale Boğazı'ndan gemilerin güvenli seyri için refakat görevinin yanı sıra olası kaza ve yangın gibi durumlara da müdahale ediyor.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün (KEGM) filosuna geçen ay katılan ve yerli imkanlarla yapılan "Kurtarma-13" römorkörü, Çanakkale Boğazı'ndan gemilerin güvenli seyri için refakat görevinin yanı sıra olası kaza ve yangın gibi durumlara da müdahale ediyor.

İstanbul Beylerbeyi'nde düzenlenen tören sonrası geçen ay Çanakkale'ye uğurlanarak görevine başlayan son teknolojiyle donatılmış römorkörün bir günlük boğaz seyrini AA görüntüledi.

Günlük planlama kapsamında Çanakkale iskelesinden halat çözen, 32 metre uzunluğunda, 498 groston ağırlığında ve 82,44 ton çeki gücüne ve Fİ-Fi 1 (saatte 2 bin 400 ton su basabilme) yangın söndürme kapasitesine sahip römorkör, boğazın kuzey yönündeki refakat çalışmasına katıldı.

Boğaza Marmara Denizi'nin yer aldığı kuzey yönden giriş yapan 300 metre uzunluğundaki tanker ile telsiz teması kuran Kurtarma-13 römorkörü, geçiş hazırlığındaki gemiye arka yönden yaklaşıp refakate başladı.

Özel sistemi sayesinde sağlanan manevra kabiliyetiyle kendi ekseni etrafında dönebilme, 70 saniyede 70 metreye kadar aynı anda tam yol hızdan makina stop etme ve durabilme özelliklerine sahip römorkör, güvenli seyir için gemiye Çanakkale Boğazı'nın güney çıkışına kadar eşlik ederek seyrin sorunsuz tamamlanmasını sağladı.

Gemilerin boğazdan herhangi bir olumsuz durum yaşanmadan geçmesini sağlamak dışında muhtemel gemi kazası ve yangın gibi olaylara da müdahale edebilen 8 personelin görev yaptığı römorkör, 7 gün 24 saat hizmet veriyor.

"Sınıfının en modern römorkörlerindendir"

Kıyı Emniyeti Çanakkale Müdürü Ogün Çevik AA muhabirine, ülkenin en büyük römorkör filolarından birine sahip olduğunu söyledi.

Yeni römorkörlerinin 9 ayda tamamlanarak hizmete girdiğini belirten Çevik şöyle konuştu:

"Mayıs 2021 itibarıyla 9 ay gibi rekor kabul edilebilecek bir sürede, ülkemizin yerli ve milli imkanlarıyla üretilmiş olan Kurtarma-13, dünyanın en kompakt, en etkin ve sınıfının en modern römorkörlerindendir. Filomuza katılmasıyla Çanakkale Boğazı'nda refakat ve liman hizmetlerinde görev almak üzere start vermiştir. Bu yıl içerisinde 3 römorkörümüz daha benzer özelliklerde, son derece önemli çeki güçleriyle dünyanın en modern ve kesinlikle rakipsiz dümen ve pervane sistemlerine sahip olacaklardır. Römorkörlerimiz tam güçte yol alırken acil durumla karşılaşmaları halinde yaklaşık 70 saniyede 70 metre mesafede tam olarak durabilir ve olduğu yerde 360 derece dönebilme yeteneğine sahiptir. Emsallerine ve benzerlerine göre çok ucuz bakım ve tutum masraflarıyla çalıştırılabilen bu güzel römorkörlerin kurumumuza, ülkemize, milletimize ve Türk denizciliğine hayırlı olmasını diliyorum. "

Gemi kaptanı Serkan Çakıroğlu da Kurtarma-13'ün filolarının son göz bebeği olduğunu aktararak, "Gemimiz uluslararası standartlarda yapılmış bir römorkör. Son teknolojilere sahip. Türk tersanelerinde, Türk mühendislerinin eseri olarak yapılmıştır. 32 metre uzunluğunda, 13 metre eninde, 6 bin 300 beygir gücündedir. Bu römorkörümüz İstanbul ve Çanakkale Boğazlarında herhangi bir gemi kazası ve yangında acil müdahale için dizayn edilmiş yapıdadır." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Akay

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