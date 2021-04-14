Çanakkale Boğazı'nı kaplayan müsilaj havadan görüntülendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çanakkale Boğazı'nı kaplayan müsilaj havadan görüntülendi

Demirören Haber Ajansı / Cemhan ŞEN - Haberler | Güncel
Çanakkale Boğazı'nı kaplayan müsilaj havadan görüntülendi

ÇANAKKALE Boğazı'nda tekne ve ağlara zarar verdiği için balıkçıların kabusu haline gelen deniz salyası olarak da bilinen müsilaj havadan fotoğraflandı.

ÇANAKKALE Boğazı'nda tekne ve ağlara zarar verdiği için balıkçıların kabusu haline gelen deniz salyası olarak da bilinen müsilaj  havadan fotoğraflandı.

Beyaz ve köpüksü görüntüye sahip yapışkan bir madde olan müsilaj, Mart ayından itibaren özellikle Marmara Denizi ile Çanakkale Boğazı'nda etkili oldu. Çanakkale Boğazı'ndaki müsilaj yoğunluğu ise, havadan çekilen fotoğraflarla net şekilde gözlendi. Hobi olarak fotoğraf çeken Cihan Kurnaz'ın havadan görüntülediği müsilajın  Çanakkale Boğazı'nın büyük bölümünü kapladığı görüldü.  Müsilaj, vatandaşlarda çevre kirliliği endişesi yaratırken, balıkçıların da kabusu haline geldi. Denize bırakılan ağların gözlerini tıkayan müsilaj, balıkçıların avlanmasını engelleyip, teknelerin de filitrasyonla pompa sistemine zarar veriyor. 


Çanakkale Boğazı'nı kaplayan müsilaj havadan görüntülendi
Çanakkale Boğazı'nı kaplayan müsilaj havadan görüntülendi
Çanakkale Boğazı'nı kaplayan müsilaj havadan görüntülendi
Çanakkale Boğazı'nı kaplayan müsilaj havadan görüntülendi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cemhan ŞEN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Türker Ertürk Mustafa Şentop Ahmet Davutoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müjde Ar Ece Erken Hande Erçel Burak Sergen
Spor Arda Turan Gökhan Töre Ersun Yanal Ünal Karaman Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Altın Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Çanakkale Boğazı'nı kaplayan müsilaj havadan görüntülendi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.4.2021 12:00:34. #1.16#

title