Çanakkale Boğazı'ndan peş peşe geçen Rus savaş gemileri Akdeniz'e iniyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çanakkale Boğazı'ndan peş peşe geçen Rus savaş gemileri Akdeniz'e iniyor

Çanakkale Boğazı'ndan peş peşe geçen Rus savaş gemileri Akdeniz'e iniyor
Demirören Haber Ajansı / Mustafa Suiçmez - Haberler | Güncel

ÇANAKKALE Boğazı'ndan peş peşe geçen, Rus Donanması'na ait savaş gemisi 'Saratov' ile Rus askeri römorkörü 'Sergey Balk' ve arkasında çektiği 844 borda numaralı savaş gemisi Akdeniz'e iniyor.

ÇANAKKALE Boğazı'ndan peş peşe geçen, Rus Donanması'na ait savaş gemisi 'Saratov' ile Rus askeri römorkörü 'Sergey Balk' ve arkasında çektiği 844 borda numaralı savaş gemisi Akdeniz'e iniyor.

Marmara Denizi'nden saat 08.15'te Çanakkale Boğazı'na giriş yapan, Rus Donanması'na ait 150 borda numaralı savaş gemisi 'Saratov', saat 10.00 sıralarında, boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten sonra Çanakkale önlerine geldi. Rus askeri römorkörü 'Sergey Balk' ve arkasında çektiği 844 borda numaralı savaş gemisi ise saat 10.00 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. Peş peşe Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçen Rus savaş gemileri, Akdeniz'e doğru yol aldı. Gemilere, boğaz geçişi sırasında Türk Sahil Güvenlik botuyla eşlik edildi. 


Çanakkale Boğazı'ndan peş peşe geçen Rus savaş gemileri Akdeniz'e iniyor
Çanakkale Boğazı'ndan peş peşe geçen Rus savaş gemileri Akdeniz'e iniyor
Çanakkale Boğazı'ndan peş peşe geçen Rus savaş gemileri Akdeniz'e iniyor
Çanakkale Boğazı'ndan peş peşe geçen Rus savaş gemileri Akdeniz'e iniyor
Çanakkale Boğazı'ndan peş peşe geçen Rus savaş gemileri Akdeniz'e iniyor
Çanakkale Boğazı'ndan peş peşe geçen Rus savaş gemileri Akdeniz'e iniyor
Çanakkale Boğazı'ndan peş peşe geçen Rus savaş gemileri Akdeniz'e iniyor
Çanakkale Boğazı'ndan peş peşe geçen Rus savaş gemileri Akdeniz'e iniyor
Çanakkale Boğazı'ndan peş peşe geçen Rus savaş gemileri Akdeniz'e iniyor
Çanakkale Boğazı'ndan peş peşe geçen Rus savaş gemileri Akdeniz'e iniyor
Çanakkale Boğazı'ndan peş peşe geçen Rus savaş gemileri Akdeniz'e iniyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Suiçmez

Biden'dan görüşme öncesi Putin'e tehditvari sözler: ABD, zararlı faaliyetlere sağlam ve anlamlı yanıt verecek
Biden'dan görüşme öncesi Putin'e tehditvari sözler: ABD, zararlı faaliyetlere sağlam ve anlamlı yanıt verecek
Son dakika haber! İngiliz savaş gemisi Sarayburnu'na demirledi
Son dakika haber! İngiliz savaş gemisi Sarayburnu'na demirledi
Türkiye'den 'Bosna Kasabı' Mladiç'in müebbet hapis cezasının onanmasıyla ilgili 'doğru karar' açıklaması
Türkiye'den "Bosna Kasabı" Mladiç'in müebbet hapis cezasının onanmasıyla ilgili "doğru karar" açıklaması
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Ali Babacan Muharrem İnce Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Hande Erçel Hasibe Eren Seren Serengil İbrahim Tatlıses
Spor Ergin Ataman Burak Yılmaz Nihat Özdemir Mustafa Cengiz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Çanakkale Boğazı'ndan peş peşe geçen Rus savaş gemileri Akdeniz'e iniyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.6.2021 12:31:37. #1.15#

title