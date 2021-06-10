Çanakkale Boğazı'ndan peş peşe geçen Rus savaş gemileri Akdeniz'e iniyor

ÇANAKKALE Boğazı'ndan peş peşe geçen, Rus Donanması'na ait savaş gemisi 'Saratov' ile Rus askeri römorkörü 'Sergey Balk' ve arkasında çektiği 844 borda numaralı savaş gemisi Akdeniz'e iniyor.

ÇANAKKALE Boğazı'ndan peş peşe geçen, Rus Donanması'na ait savaş gemisi 'Saratov' ile Rus askeri römorkörü 'Sergey Balk' ve arkasında çektiği 844 borda numaralı savaş gemisi Akdeniz'e iniyor.

Marmara Denizi'nden saat 08.15'te Çanakkale Boğazı'na giriş yapan, Rus Donanması'na ait 150 borda numaralı savaş gemisi 'Saratov', saat 10.00 sıralarında, boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten sonra Çanakkale önlerine geldi. Rus askeri römorkörü 'Sergey Balk' ve arkasında çektiği 844 borda numaralı savaş gemisi ise saat 10.00 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. Peş peşe Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçen Rus savaş gemileri, Akdeniz'e doğru yol aldı. Gemilere, boğaz geçişi sırasında Türk Sahil Güvenlik botuyla eşlik edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Suiçmez