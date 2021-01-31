Çanakkale Boğazı'ndan geçmeye hazırlanırken makine arızası yaşanan gemi güvenli bölgeye çekilecek
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Çanakkale Boğazı'ndan geçmeye hazırlanırken makine arızası yaşanan gemi güvenli bölgeye çekilecek

31.01.2021 14:25 | Son Güncelleme: 31.01.2021 14:28
Çanakkale Boğazı'ndan geçmeye hazırlanırken makine arızası yaşanan gemi güvenli bölgeye çekilecek

Çanakkale Boğazı'ndan geçmeye hazırlanan konteyner gemisinde makine arızası meydana geldi.

Çanakkale Boğazı'ndan geçmeye hazırlanan konteyner gemisinde makine arızası meydana geldi.

Suudi Arabistan'ın Kral Abdullah Limanı'ndan Bursa'nın Gemlik Limanı'na seyreden 366 metre boyunda ve 140 bin 96 groston ağırlığındaki Panama bayraklı "MSC Maria Saveria" isimli gemide Çanakkale Boğazı girişinde makine arızası oluştu.

Gemi kaptanı telsizle durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirdi.

Makinelerinin durmasından dolayı acilen Kumkale mevkisi açıklarına demirleyen geminin bulunduğu bölgeye güvenlik amacıyla Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait "Kurtarma-6" ve "Kurtarma-10" römorkörleri gönderildi.

Boğazdan geçen gemilerin kaptanlarına ise tedbirli olmaları uyarısında bulunuldu.

"MSC Maria Saveria" gemisinin, arızasının giderilmesi için römorkör yardımıyla çekilerek boğaz dışındaki güvenli bir bölgeye götürüleceği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Akay

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