Çanakkale Boğazı'ndan geçen gemiden düşen personel için arama kurtarma çalışması başlatıldı

Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yapan gemiden bir personelin denize düştüğü bildirildi.

Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yapan gemiden bir personelin denize düştüğü bildirildi.

Rusya'nın Tuapse Limanı'ndan Honduras'ın Puerto Cortes Limanı'na gittiği sırada, Çanakkale Boğazı'dan geçiş yapan Singapur bayraklı "Strategıc Unity" isimli geminin kaptanı, telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) Gelibolu'nun Şarköy açıklarında bir personelin denize düştüğü bilgisini verdi.

Bunun üzerine 180 metre boyunda ve 24 bin 641 groston ağırlığındaki geminin bulunduğu bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait "Kegm-9" isimli hızlı tahlisiye botu sevk edildi.

Gemiden düşen personel için arama kurtarma çalışması başlatılırken, bölgeden geçen diğer gemiler de konuyla ilgili olarak bilgilendirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Akay