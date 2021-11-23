ÇANAKKALE BOĞAZI'NDAN 250 KİLO HAYALET AĞ TEMİZLENDİ

ÇANAKKALE (DHA) - ÇANAKKALE Boğazı'nda ' Marmara Denizi Eylem Planı (Hayalet Ağların Temizlenmesi)' kapsamında 250 kilogram hayalet ağ temizlendi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı Su Ürünleri Kontrol ekipleri ile Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanlığı Dalış Emniyet Güvenlik Arama Kurtarma Özel Timi-5 Komutanlığı dalış personeli, 'Marmara Denizi Eylem Planı (Hayalet Ağların Temizlenmesi)' kapsamında Gelibolu ilçesi Doğanaslan Bankı açıklarında hayalet ağ temizliği yaptı. 18 metre derinlikte tespit edilen yaklaşık 50 metre uzunluğunda, 250 kilogram ağırlığındaki hayalet ağ, su altından çıkarılıp İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne ait 'KONTROL 17' isimli su ürünleri kontrol botuna alındı. Temizlenen ağ, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce geri dönüşüm tesisine gönderildi.

Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanlığı ve Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol ekiplerince tespit edilen hayalet ağların temizlenme faaliyetlerine koordineli olarak devam edeceği belirtildi.