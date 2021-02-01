Çanakkale Boğazı çift yönlü gemi trafiğine kapatıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Çanakkale Boğazı çift yönlü gemi trafiğine kapatıldı

01.02.2021 19:55 | Son Güncelleme: 01.02.2021 20:06
Çanakkale Boğazı çift yönlü gemi trafiğine kapatıldı

Çanakkale Boğazı, görüş mesafesinin azalmasından dolayı çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldı.

Çanakkale Boğazı, görüş mesafesinin azalmasından dolayı çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldı.

Çanakkale'de etkili olan sağanak yağış ve şiddetli fırtına boğazda görüş mesafesinin düşmesine sebep oldu. Bu nedenle boğaz çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldı. Boğaz içerisinde kalan gemiler de telsizle uyarılarak, dikkatli olmaları istendi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Özcan Özel Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Cemal Hünal Feyza Aktan Defne Samyeli Neslihan Atagül
Spor Erol Bulut Ersun Yanal Ünal Karaman Abdullah Avcı İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler İzmir Manisa Ahmetli Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Çanakkale Boğazı çift yönlü gemi trafiğine kapatıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.2.2021 20:10:40. #1.15#
title