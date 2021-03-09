ÇANAKKALE Çanakkale Boğazı'nda yunus sürüsü görüntülendi
09.03.2021 10:54 | Son Güncelleme: 09.03.2021 11:22
Çanakkale Boğazı'nda yunus sürüsü görüntülendiÇANAKKALE Boğazı'nda balık sürülerinin peşinden giden yunus sürüsü görüntülendi.
Çanakkale Boğazı'nda yunus sürüsü görüntülendi
ÇANAKKALE Boğazı'nda balık sürülerinin peşinden giden yunus sürüsü görüntülendi. Suya batıp çıkıp yunuslar, görsel şölen sundu. Eski Kilitbahir motor iskelesi ile Gestaş feribot iskelesi çevresinde avlanan 10 yunus, bir süre sonra gözden kayboldu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı