Çanakkale Boğazı'nda yunus balıklarının şovu
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Çanakkale Boğazı'nda yunus balıklarının şovu

Çanakkale Boğazı'nda yunus balıklarının şovu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Çanakkale Boğazında balık sürülerinin peşinden giden yunusların gösterisi izleyenleri büyüledi.

Çanakkale Boğazında balık sürülerinin peşinden giden yunusların gösterisi izleyenleri büyüledi.

Çanakkale'de GESTAŞ İskelesi'nin hemen önünde beliren bir grup yunus balığı, avlanmaya çıktı. Suda atlayarak ilerleyen yunuslar, yaklaşık 15 dakika süren gösterinin ardından gözden kayboldu.

Balık avlama yasağı ve tam kapanma sürecinde amatör balıkçıların olmaması sebebiyle mavi suların tadını yunus balıkları çıkardı. - ÇANAKKALE

Çanakkale Boğazı'nda yunus balıklarının şovu
Çanakkale Boğazı'nda yunus balıklarının şovu
Çanakkale Boğazı'nda yunus balıklarının şovu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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