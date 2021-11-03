ÇANAKKALE BOĞAZI'NDA YOĞUN 'SİS' DENİZ ULAŞIMINI DURDURDU - Haberler
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ÇANAKKALE BOĞAZI'NDA YOĞUN 'SİS' DENİZ ULAŞIMINI DURDURDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ÇANAKKALE Boğazı, yoğun sis nedeniyle çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı.

ÇANAKKALE (DHA) - ÇANAKKALE Boğazı, yoğun sis nedeniyle çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı. Boğaz hattındaki tüm feribot seferleri de iptal edildi.

Çanakkale Boğazı'nda akşam saatlerinde etkili olan yoğun sis, deniz ulaşımında aksamalara yol açtı. Boğaz trafiği, görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle saat 22.00 sıralarında çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı. Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, kuzey ve güneyden giriş yapacak gemi kaptanlarını telsizle uyarıp, boğazın çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığını duyurdu. Gemiler de Boğazın Marmara ve Ege girişindeki demir bölgelerinde beklemeye başladı.

Öte yandan, Çanakkale- Ecabat, Çanakkale- Kilitbahir ve Lapseki- Gelibolu arasındaki feribot seferleri de iptal edildi.

ÇANAKKALE BOĞAZI'NDA YOĞUN 'SİS' DENİZ ULAŞIMINI DURDURDU

ÇANAKKALE BOĞAZI'NDA YOĞUN 'SİS' DENİZ ULAŞIMINI DURDURDU

ÇANAKKALE BOĞAZI'NDA YOĞUN 'SİS' DENİZ ULAŞIMINI DURDURDU

ÇANAKKALE BOĞAZI'NDA YOĞUN 'SİS' DENİZ ULAŞIMINI DURDURDU

ÇANAKKALE BOĞAZI'NDA YOĞUN 'SİS' DENİZ ULAŞIMINI DURDURDU

ÇANAKKALE BOĞAZI'NDA YOĞUN 'SİS' DENİZ ULAŞIMINI DURDURDU

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