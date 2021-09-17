Çanakkale Boğazı'nda yelkenli teknede 58 kaçak göçmen yakalandı - Haberler
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Çanakkale Boğazı'nda yelkenli teknede 58 kaçak göçmen yakalandı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Çanakkale Boğazı'nda yelkenli teknede 58 kaçak göçmen yakalandı

ÇANAKKALE Boğazı'nda Sahil Güvenlik ekiplerinin durdurdukları yelkenli tekne içinde 58 kaçak göçmen yakalandı.

ÇANAKKALE Boğazı'nda Sahil Güvenlik ekiplerinin durdurdukları yelkenli tekne içinde 58 kaçak göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, Çanakkale Boğazı'nda yasa dışı göçmen kaçakçılığına karşı mücadeleyi sürdürüyor. Ekipler, boğazda yelkenli bir tekneyi durdurdu. Teknede yapılan aramada 58 kaçak göçmen yakalandı.Kaçak göçmenler işlemlerin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.


Çanakkale Boğazı'nda yelkenli teknede 58 kaçak göçmen yakalandı

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Haber: Çanakkale Boğazı'nda yelkenli teknede 58 kaçak göçmen yakalandı - Haberler
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