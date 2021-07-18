Çanakkale Boğazı'nda sürüklenen yelkenli tekne kurtarıldı
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Çanakkale Boğazı'nda sürüklenen yelkenli tekne kurtarıldı

Çanakkale Boğazı'nda sürüklenen yelkenli tekne kurtarıldı
Demirören Haber Ajansı / Cemhan Şen - Haberler | Güncel

ÇANAKKALE Boğazı'nda makine arızası nedeniyle sürüklenen 'Söğütler' isimli yelkenli tekne, 'KIYEM-2' botu ile yedeklenerek, iskeleye yanaştırıldı.

ÇANAKKALE Boğazı'nda makine arızası nedeniyle sürüklenen 'Söğütler' isimli yelkenli tekne, 'KIYEM-2' botu ile yedeklenerek, iskeleye yanaştırıldı. 

Çanakkale Boğazı'nda, 12 metre uzunluğundaki 'Söğütler' isimli yelkenli tekne, makine arızası nedeniyle Gocuk Burnu önlerinde sürüklenmeye başladı. Teknedekilerin telefonla yardım istemesi üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'KIYEM-2' botu ekibi bölgeye sevk edildi. İçinde 8 kişinin bulunduğu yelkenli tekne, 'KIYEM-2' botuna halat ile bağlanarak çekilip, iskeleye yanaştırıldı. 


Çanakkale Boğazı'nda sürüklenen yelkenli tekne kurtarıldı
Çanakkale Boğazı'nda sürüklenen yelkenli tekne kurtarıldı
Çanakkale Boğazı'nda sürüklenen yelkenli tekne kurtarıldı
Çanakkale Boğazı'nda sürüklenen yelkenli tekne kurtarıldı
Çanakkale Boğazı'nda sürüklenen yelkenli tekne kurtarıldı
Çanakkale Boğazı'nda sürüklenen yelkenli tekne kurtarıldı
Çanakkale Boğazı'nda sürüklenen yelkenli tekne kurtarıldı
Çanakkale Boğazı'nda sürüklenen yelkenli tekne kurtarıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cemhan Şen

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Çanakkale Boğazı'nda sürüklenen yelkenli tekne kurtarıldı - Haberler
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