Çanakkale Boğazı'nda sürüklenen tekne kurtarıldı
ÇANAKKALE'de makine arızası nedeniyle sürüklenen, içinde 3 kişinin bulunduğu 8 metrelik tekne, çekilerek Çanakkale Marina'ya yanaştırıldı.
ÇANAKKALE (DHA) - ÇANAKKALE'de makine arızası nedeniyle sürüklenen, içinde 3 kişinin bulunduğu 8 metrelik tekne, çekilerek Çanakkale Marina'ya yanaştırıldı.
Çanakkale Boğazı'nda Nara Burnu açıklarında tekne makine arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı. Teknedekilerin yardım isteği üzerine, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'KIYEM-1' botu bölgeye sevk edildi. İçinde 3 kişinin bulunduğu 8 metre boyundaki tekne 'KIYEM-1' botuna halatla bağlanarak, Çanakkale Marina'ya çekildi.