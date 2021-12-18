Çanakkale Boğazı'nda sürüklenen tekne kurtarıldı - Haberler
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Çanakkale Boğazı'nda sürüklenen tekne kurtarıldı

Çanakkale Boğazı'nda sürüklenen tekne kurtarıldı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ÇANAKKALE'de makine arızası nedeniyle sürüklenen, içinde 3 kişinin bulunduğu 8 metrelik tekne, çekilerek Çanakkale Marina'ya yanaştırıldı.

ÇANAKKALE (DHA) - ÇANAKKALE'de makine arızası nedeniyle sürüklenen, içinde 3 kişinin bulunduğu 8 metrelik tekne, çekilerek Çanakkale Marina'ya yanaştırıldı.

Çanakkale Boğazı'nda Nara Burnu açıklarında tekne makine arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı. Teknedekilerin yardım isteği üzerine, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'KIYEM-1' botu bölgeye sevk edildi. İçinde 3 kişinin bulunduğu 8 metre boyundaki tekne 'KIYEM-1' botuna halatla bağlanarak, Çanakkale Marina'ya çekildi.


Çanakkale Boğazı'nda sürüklenen tekne kurtarıldı

Çanakkale Boğazı'nda sürüklenen tekne kurtarıldı

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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