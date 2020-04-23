Çanakkale Boğazı'nda 'Pina' mezarlığı görüntülendi Çanakkale Boğazı'nda 'Pina' mezarlığı görüntülendiÇANAKKALE Boğazı'nda rekortmen dalgıç Müjdat Turan, 'Pina' olarak bilinen yüzlerce ölü Pinna nobilis (kalem kabuklu yumuşakçalar) görüntüledi.

Çanakkale Boğazı'nda 'Pina' mezarlığı görüntülendi

ÇANAKKALE Boğazı'nda rekortmen dalgıç Müjdat Turan, 'Pina' olarak bilinen yüzlerce ölü Pinna nobilis (kalem kabuklu yumuşakçalar) görüntüledi. Pina ölümlerinin Avrupa kökenli bir parazitten kaynaklandığı ileri sürülürken, Turan'ın sosyal medyadan paylaştığı görüntüler, takipçileri tarafından büyük ilgi gördü.

Çanakkale Boğazı'nda avladığı büyük balıklarla tanınan rekortmen dalgıç Müjdat Turan, geçen günlerde Kepez Beldesi açıklarında dalış yaptığı sırada çok sayıda ölü 'Pina' olarak bilinen Pinna nobilis (kalem kabuklu yumuşakçalar) görüntüledi. Görüntüler karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Turan, "Deniz altında çektiğim görüntüyü sosyal medyada paylaşınca takipçilerim tarafından çok sayıda mesaj gönderildi. Bir mesajda ise, pina midyelerinin ölümüne, Avrupa'da bilim insanları tarafından yapılan araştırmalara göre 'Haplosporidium pinnae' adlı Avrupa kökenli kriptojenik parazitin neden olduğu belirtiliyor" dedi.

'DENİZLERDE BİR TÜR YOK OLUYOR'

Görüntülerle ilgili sosyal medyadan açıklama yapan rekortmen dalgıç Müjdat Turan, şunları söyedi:

"Nedendir bilmiyorum ama denizlerimizde milyonlarca pina, birden öldü. Sanki onları bir şey zehirlemiş gibi. Denizlerin altı adeta pina mezarlığına döndü. Pinalar, Akdeniz ve Ege Denizi'nin kumlu bölgelerinde yaşarlar. 60 metre derinliğe kadar sığ ve derin sularda bulunurlar. Genellikle Posidonia, deniz çayırlarının arasında görülürler. Maksimum boyları 90 santimdir. Sivri uçları ile kumların içinde dik dururlar. Dış kısımları liflidir. Tepe kısımları yuvarlaktır. Beslenme ve solunum amaçlı kabuklarını açarlar. Beslenmek için plankton, mikroskobik canlılar ve organik besin maddeleri ile beslenirler. Denizlerimizin doğal temizleme mekanizmalarıdır. Süs eşyası yapmak için çok fazla avlandı ve nesli tükenmek üzere olduğu için koruma altına alınıp tüketimi yasaklandı. Denizlerde bir tür yok oluyor. Buradan yetkilileri pinaların toplu ölümüne sebep olan şeyin ne olduğunu araştırmaya ve bu güzel canlıların korunabilmesi için gerekli adımları atmaya davet ediyorum."

Kaynak: DHA