Çanakkale Boğazı'nda müsilaj yoğunluğu sürüyor
Marmara Denizi sahillerinde görülen ve rüzgarın etkisiyle Çanakkale merkezindeki kıyılara sürüklenen müsilaj (deniz salyası) yoğunluğu devam ediyor.
Marmara Denizi sahillerinde görülen ve rüzgarın etkisiyle Çanakkale merkezindeki kıyılara sürüklenen müsilaj (deniz salyası) yoğunluğu devam ediyor.
Kentte etkili olan rüzgarla yön değiştiren müsilaj, öğleden sonra Kordon Boyu kıyılarında artış gösterdi.
Sahil bölgesinde bulunan teknelerin çevrelerinde görülen müsilaj, köpüksü yoğunluğuyla boğazın çeşitli noktalarına sürükleniyor.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Marmara Denizi'ne kıyısı bulunan illerde başlatılan temizlik seferberliği kapsamında ekipler, marina ve iskele bölgesinde müsilaj toplama çalışmasını sürdürüyor.
Özel atık bidonlarına toplanan müsilaj, İzmit'te bulunan bertaraf tesislerine götürülüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Akay