Çanakkale Boğazı'nda müsilaj yoğunluğu sürüyor
Marmara Denizi sahillerinde görülen ve rüzgarın etkisiyle Çanakkale merkezindeki kıyılara sürüklenen müsilaj (deniz salyası), yoğunluğu sürüyor.
Marmara Denizi sahillerinde görülen ve rüzgarın etkisiyle Çanakkale merkezindeki kıyılara sürüklenen müsilaj (deniz salyası), yoğunluğu sürüyor.
Sabah saatlerinde rüzgarla yön değiştiren müsilaj, öğleden sonra Kordon Boyu kıyılarında etkisini artırdı.
Marinada bağlı bulunan teknelerin çevrelerinde görülen müsilaj, köpüksü yoğunluğuyla boğazın çeşitli noktalarına sürükleniyor.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Marmara Denizi'ne kıyısı bulunan illerde başlatılan temizlik seferberliği kapsamında ekipler, belirlenen noktalarda müsilaj toplama çalışmasını sürdürüyor.
Özel atık bidonlarına toplanan müsilaj, İzmit'te bulunan bertaraf tesislerine götürülüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Akay