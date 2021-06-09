Çanakkale Boğazı'nda müsilaj yoğunluğu artıyor
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Çanakkale Boğazı'nda müsilaj yoğunluğu artıyor

Çanakkale Boğazı'nda müsilaj yoğunluğu artıyor
Anadolu Ajansı / Burak Akay - Haberler | Güncel

Marmara Denizi sahillerinde görülen ve rüzgarın etkisiyle Çanakkale merkezindeki kıyılara sürüklenen müsilaj (deniz salyası), boğaz ve çevresindeki alanlarda yoğunlaştı.

Marmara Denizi sahillerinde görülen ve rüzgarın etkisiyle Çanakkale merkezindeki kıyılara sürüklenen müsilaj (deniz salyası), boğaz ve çevresindeki alanlarda yoğunlaştı.

Sabah saatlerinde rüzgarla yön değiştiren müsilaj, kent merkezindeki feribot iskelesi ve Kordon Boyu kıyılarında etkisini artırdı.

Çanakkale Marina'nın kuytu bölgelerinde biriken müsilaj ise teknelerin çevresini sardı. Köpüksü bir yapıya sahip müsilaj, boğaz üzerinde büyük tabakalar halinde sürükleniyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca dün Marmara Denizi'ne kıyısı bulunan illerde başlatılan temizlik seferberliği kapsamında ekipler, boğazda müsilaj toplama çalışmasını sürdürüyor. Toplanan müsilaj, bertaraf tesislerine götürülecek.

Çanakkale Boğazı'nda müsilaj yoğunluğu artıyor
Çanakkale Boğazı'nda müsilaj yoğunluğu artıyor
Çanakkale Boğazı'nda müsilaj yoğunluğu artıyor
Çanakkale Boğazı'nda müsilaj yoğunluğu artıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Akay

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