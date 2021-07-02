Çanakkale Boğazı'nda müsilaj temizlik çalışmalarında "deniz süpürgesi" kullanılmaya başlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çanakkale Boğazı'nda müsilaj temizlik çalışmalarında "deniz süpürgesi" kullanılmaya başlandı

Çanakkale Boğazı'nda müsilaj temizlik çalışmalarında 'deniz süpürgesi' kullanılmaya başlandı
Anadolu Ajansı / Burak Akay - Haberler | Güncel

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının "Marmara Denizi Eylem Planı" kapsamında müsilaja (deniz salyası) karşı mücadelede Çanakkale Boğazı'nda deniz süpürgesiyle çalışma başlatıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının "Marmara Denizi Eylem Planı" kapsamında müsilaja (deniz salyası) karşı mücadelede Çanakkale Boğazı'nda deniz süpürgesiyle çalışma başlatıldı.

Bakanlık tarafından Çanakkale'ye gönderilen "M. Ecology 1" isimli deniz süpürgesi, iskele ve kordon boyu bölgesinde çalışma yaptı.

Çalışma alanında incelemelerde bulunan Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, yetkililerden bilgi aldı.

Marmara Denizi'nin kısa sürede eskisinden daha temiz hale geleceğini belirten Aktaş, "En kısa sürede denizlerin temizlenmesi ve normale dönmesi için tüm kurum ve kuruluşlarımızla koordinasyon içerisinde çalışmaya devam edeceğiz. Vermiş olduğu desteklerden dolayı Çevre ve Şehircilik Bakanlığımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Vali Aktaş'a, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Abdullah Köklü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Bekir Çelen ve AK Parti İl Başkanı Naim Makas da eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Akay

İkiz kız çocuğuna cinsel saldırı davasında sanıkların serbest bırakılmasına tepki
İkiz kız çocuğuna cinsel saldırı davasında sanıkların serbest bırakılmasına tepki
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Murat Kurum Lütfü Türkkan Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Mehmet Ali Erbil
Spor Cedi Osman Diego Costa Abdullah Avcı Sergen Yalçın Younes Belhanda
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Çanakkale Boğazı'nda müsilaj temizlik çalışmalarında "deniz süpürgesi" kullanılmaya başlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.7.2021 19:26:32. #1.14#

title