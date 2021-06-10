Çanakkale Boğazı'nda müsilaj temizliği 3'üncü gününde devam ediyor
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Çanakkale Boğazı'nda müsilaj temizliği 3'üncü gününde devam ediyor

İhlas Haber Ajansı / Utku Yaşar Cüce - Haberler | Güncel

- Çanakkale Boğazı'nda müsilaj temizliği 3'üncü gününde devam ediyor Marmara Denizi ve Çanakkale Boğazı'ndaki müsilaj (deniz salyası) ile mücadele kapsamında deniz temizleme çalışmaları 3'üncü gününde de devam ediyor.

- Çanakkale Boğazı'nda müsilaj temizliği 3'üncü gününde devam ediyor

ÇANAKKALE - Marmara Denizi ve Çanakkale Boğazı'ndaki müsilaj (deniz salyası) ile mücadele kapsamında deniz temizleme çalışmaları 3'üncü gününde de devam ediyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı öncülüğünde başlatılan Marmara Denizi Eylem Planı çerçevesinde Marmara Denizi'nden Kuzey Ege'ye kadar ilerleyen müsilaja karşı Salı günü temizlik seferberliği başlatılmıştı. Denizlerin müsilajdan temizlenmesi için bugün de Yat Limanı'nda çalışmalar sürüyor. Su motorları ve belediyeye ait vidanjörler ile liman içinde su üzerinde biriken beyaz ve yapışkan tabaka çekiliyor.

Yapılan çalışmaları yerinde takip eden Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Bekir Çelen, konuyla ilgili yaptığı açıklamada; " 6 Haziran günü Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum'un açıkladığı Marmara Denizi eylem planı çerçevesinde Çanakkale ilimizde de müsilaj çalışmaları 8 Haziran'da başladı. Bu kapsamda çalışmaların 3'üncü günündeyiz. İlk gün Marmara Denizi'nden 235 bin metreküp müsilaj toplandı. Marmara Denizi'ne kıyısı olan 7 ilden biri Çanakkale'mizde de çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir" dedi.

Öte yandan, deniz yüzeyindeki beyaz ve yapışkan tabakadan ile su altından numuneler alınarak incelemeler yapılıyor.

Çanakkale Boğazı'nda müsilaj temizliği 3'üncü gününde devam ediyor
Çanakkale Boğazı'nda müsilaj temizliği 3'üncü gününde devam ediyor
Çanakkale Boğazı'nda müsilaj temizliği 3'üncü gününde devam ediyor
Çanakkale Boğazı'nda müsilaj temizliği 3'üncü gününde devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Utku Yaşar Cüce

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