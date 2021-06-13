Çanakkale Boğazı'nda müsilaj kabusu sürüyor
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Çanakkale Boğazı'nda müsilaj kabusu sürüyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Çanakkale'de Boğazı'nda Mart ayı itibariyle etkili olmaya başlayan müsilaj (deniz salyası) lodosun etkisiyle yeniden Ege Denizi'ne doğru ilerlemeye başladı.

Çanakkale'de Boğazı'nda Mart ayı itibariyle etkili olmaya başlayan müsilaj (deniz salyası) lodosun etkisiyle yeniden Ege Denizi'ne doğru ilerlemeye başladı.

Marmara Denizi ve Çanakkale Boğazı'nda görülen deniz salyası etkisini sürdürmeye devam ediyor. Dün Çevre ve Şehircilik Bakanlığı öncülüğünde başlatılan Marmara Denizi Eylem Planı çerçevesinde Marmara Denizi'nden Kuzey Ege'ye kadar ilerleyen müsilaja karşı temizlik seferberliği başlatılmıştı. Çanakkale sahillerinde 4 günde yaklaşık 65 metreküp müsilaj toplandı.

Yat Limanı ve feribot iskelesinde çoğalan müsilaj, geçtiğimiz haftalarda lodos nedeniyle Sarıçay'ın içerisine de dolmuştu.

(Utku Yaşar Cüce/ İHA)

Çanakkale Boğazı'nda müsilaj kabusu sürüyor
Çanakkale Boğazı'nda müsilaj kabusu sürüyor
Çanakkale Boğazı'nda müsilaj kabusu sürüyor
Çanakkale Boğazı'nda müsilaj kabusu sürüyor
Çanakkale Boğazı'nda müsilaj kabusu sürüyor
Çanakkale Boğazı'nda müsilaj kabusu sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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