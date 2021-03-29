Çanakkale Boğazı'nda 'müsilaj' kabusu devam ediyor
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Çanakkale Boğazı'nda 'müsilaj' kabusu devam ediyor

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Çanakkale Boğazı'nda 'müsilaj' kabusu devam ediyor

ÇANAKKALE Boğazı'nda tekne ve ağlara zarar verdiği için balıkçıların kabusu haline gelen müsilaj, anlık hava değişimine bağlı olarak etkisini arttırıyor.

ÇANAKKALE Boğazı'nda tekne ve ağlara zarar verdiği için balıkçıların kabusu haline gelen müsilaj, anlık hava değişimine bağlı olarak etkisini arttırıyor. Balıkçıların  bir süredir müsilaj nedeniyle denize açılamadığı bildirildi.

Marmara Deniziyle Çanakkale Boğazı'nda etkili olan beyaz ve köpüksü görüntüsünün yanı sıra yapışkan bir madde müsilaj vatandaşlarda çevre kirliliği endişesi yaratırken balıkçıların da kabusu haline geldi. Denize bırakılan ağlara yapışan ve gözlerini tıkayan müsilaj, balıkçıların avlanmasını engelleyip, teknelerin de filitrasyonla pompa sistemine zarar veriyor. Kıyı balıkçılarının da oltalarının üzerini kaplayarak avlanmalarını engelliyor.

Hava durumundaki anlık değişimlere bağlı Çanakkale Boğazı'nda müsilaj son günlerde arttığı dikkat çekti.

'DENİZDE AVLANAMIYORUZ'

Son günlerde denizlerde artan müsilaj nedeniyle avlanmak için denize açılamadığını belirten amatör balıkçı İsmail Taman "Mevsimsel bir durum. Oltaları sarıyor, balık yakalayamıyoruz. Balık, müsilajdan dolayı denizin altında oltayı, kalın ip gibi gördüğü için gelmiyor. Çaresi yok. Kendi kendine yok olmasını bekleyeceğiz" dedi.

Oltayla balık tutmaya çalışan Ahmet Bulut ise müsilajdan şikayetçi. Bulut, "Ağlara ve oltalara zarar veriyor. Olta kalınlaşıp, ağırlaşıyor. Balığın vurduğu anlaşılmıyor" diye konuştu.

Ömer Çekiç de kıyı balıkçılığını engellediğini belirtti.

PROF.DR.BÜYÜKATEŞ, HAVA ŞARTLARINA BAĞLI

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Temel Bilimler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yeşim Büyükateş, yaptığı açıklamada, 'müsilaj'ın biyolojik, kimyasal, fiziksel şartlar uygun olduğunda çeşitli organizmaların çoğalması sonucu orta çıkan doğal bir olay olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Özellikle durgun hava şartlarında ve rüzgarın az olduğu durumlarda bu olayı yoğun olarak görüyoruz. Deniz suyu sıcaklığının yüksek olması, ilkbaharın gelmesiyle ve güneş ışığının da hem açı olarak dik gelmesi hem de günün uzun olması sebebiyle fotosentetik aktiviteyi organizmalarda artırıyor ve yoğun olarak çoğalmalarına sebep oluyor."

Çanakkale Boğazı'nda 'müsilaj' kabusu devam ediyor
Çanakkale Boğazı'nda 'müsilaj' kabusu devam ediyor
Çanakkale Boğazı'nda 'müsilaj' kabusu devam ediyor
Çanakkale Boğazı'nda 'müsilaj' kabusu devam ediyor
Çanakkale Boğazı'nda 'müsilaj' kabusu devam ediyor
Çanakkale Boğazı'nda 'müsilaj' kabusu devam ediyor
Çanakkale Boğazı'nda 'müsilaj' kabusu devam ediyor
Çanakkale Boğazı'nda 'müsilaj' kabusu devam ediyor
Çanakkale Boğazı'nda 'müsilaj' kabusu devam ediyor
Çanakkale Boğazı'nda 'müsilaj' kabusu devam ediyor
Çanakkale Boğazı'nda 'müsilaj' kabusu devam ediyor
Çanakkale Boğazı'nda 'müsilaj' kabusu devam ediyor
Çanakkale Boğazı'nda 'müsilaj' kabusu devam ediyor
Çanakkale Boğazı'nda 'müsilaj' kabusu devam ediyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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