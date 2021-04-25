Çanakkale Boğazı'nda makineleri arızalanan kuru yük gemisi güvenli bölgeye çekilecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çanakkale Boğazı'nda makineleri arızalanan kuru yük gemisi güvenli bölgeye çekilecek

Çanakkale Boğazı'nda makineleri arızalanan kuru yük gemisi güvenli bölgeye çekilecek
Anadolu Ajansı / Burak Akay - Haberler | Güncel

Yalova'dan Fransa'nın Port La Nouvelle Limanı'na seyrederken Çanakkale Boğazı'nda makine arızası meydana gelen kuru yük gemisi için çalışma başlatıldı.

Yalova'dan Fransa'nın Port La Nouvelle Limanı'na seyrederken Çanakkale Boğazı'nda makine arızası meydana gelen kuru yük gemisi için çalışma başlatıldı.

Antigua ve Barbuda bayraklı 97 metre boyundaki 2 bin 914 grostonluk "Gulf" isimli geminin makineleri boğaz geçişi sırasında Gocuk Burnu mevkisinde arızalandı.

Gemi kaptanı, durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) bildirdi. Bunun üzerine bölgeden geçecek diğer gemilerin kaptanlarına dikkatli olmaları yönünde uyarı yapıldı.

Ayrıca geminin bulunduğu bölgeye güvenlik amacıyla Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait "Kurtarma-6" römorkörü gönderildi.

Gemi, arızanın giderilmesi için Lapseki'deki güvenli Şevketiye bölgesine götürülecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Akay

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Vedat Bilgin Mustafa Şentop Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Cansu Dere Burak Sergen Burcu Biricik Kaan Yıldırım
Spor Ali Koç Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Kerem Aktürkoğlu Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Thodex Ermenistan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Çanakkale Boğazı'nda makineleri arızalanan kuru yük gemisi güvenli bölgeye çekilecek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.4.2021 19:03:59. #1.16#

title