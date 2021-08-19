Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yapan tanker, Karanlık Liman'a çekildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yapan tanker, Karanlık Liman'a çekildi

Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yapan tanker, Karanlık Liman'a çekildi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ÇANAKKALE Boğazı'nın Kepez açıklarında makine ve dümen arızası yapan boş petrol tankeri, 'Kurtarma-4' römorkörüyle Karanlık Liman'a çekildi.

ÇANAKKALE Boğazı'nın Kepez açıklarında makine ve dümen arızası yapan boş petrol tankeri, 'Kurtarma-4' römorkörüyle Karanlık Liman'a çekildi. Tanker burada demir attı.

Çanakkale'den Tekirdağ'a giden 118 metre boyundaki 'KOLİN-9' isimli boş petrol tankeri, Kepez beldesi önlerinde makine ve dümen arızası nedeniyle sürüklenmeye başlayınca demir attı. Kaptan telsizle durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü'ne bildirdi. Geminin bulunduğu noktaya güvenlik amacıyla Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'Kurtarma-4' römorkörü gönderildi. Tanker, 'Kurtarma-4' römorkörüyle Karanlık Liman'a çekildi. Tanker burada demir attı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Hamid Karzai Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Eşref Gani Ahmedzai
Magazin Alişan İrem Derici Yıldız Tilbe Aleyna Tilki
Spor Ali Koç Mustafa Er Fatih Terim Abdullah Avcı Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yapan tanker, Karanlık Liman'a çekildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.8.2021 09:14:46. #1.14#

title