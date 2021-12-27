Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yapan gemi kurtarıldı - Haberler
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Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yapan gemi kurtarıldı

Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yapan gemi kurtarıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yapan 90 metre boyundaki North Star Glory adlı kuru yük gemisi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü römorkörünce yedeklenerek Şevketiye Demir Bölgesi'ne demirletildi.

Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yapan 90 metre boyundaki North Star Glory adlı kuru yük gemisi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü römorkörünce yedeklenerek Şevketiye Demir Bölgesi'ne demirletildi.

Çanakkale Boğazı Akbaş açıklarında bugün sabah saatlerinde makine arızası yapan 90 metre boyundaki North Star Glory isimli kuru yük gemisinin kaptanı durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Müdürlüğüne (VTS) telsizle bildirdi. Bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait Nazım Tur römorkörü sevk edildi. Makine arızası yapan gemi kılavuz kaptan eşliğinde yedeklenerek Şevketiye Demir Bölgesi'ne demirletildi.

Geminin arızası giderildikten sonra yoluna devam edeceği öğrenildi. - ÇANAKKALE

Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yapan gemi kurtarıldı

Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yapan gemi kurtarıldı

Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yapan gemi kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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