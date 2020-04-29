Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yapan akaryakıt tankeri kurtarıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yapan akaryakıt tankeri kurtarıldı

Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yapan akaryakıt tankeri kurtarıldıÇANAKKALE Boğazından geçen bir akaryakıt tankerinde makine arızası meydana geldi.

Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yapan akaryakıt tankeri kurtarıldı
29.04.2020 09:25 | Son Güncelleme: 29.04.2020 09:27

Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yapan akaryakıt tankeri kurtarıldı

ÇANAKKALE Boğazından geçen bir akaryakıt tankerinde makine arızası meydana geldi. Gemi, Karanlık Liman bölgesine çekilip, demirletildi.

Yunanistan'dan Kocaeli'nin Derince Limanı'na giden Malta bayraklı 88 metre boyundaki "Loutro" isimli akaryakıt tankerinin makineleri saat 06.50 sıralarında Çanakkale Boğazı'nı geçtiği sırada arızalandı. Gemi kaptanı durumu, Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) bildirdi. Bunun üzerine bölgeden geçiş yapacak gemilere dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulunulup, geminin bulunduğu noktaya güvenlik amacıyla, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne (KEGM) ait 'Kurtarma-6' ve 'Türkeli' römorkörleri gönderildi.

Kısa süreli sürüklenen gemi, 'Kurtarma-6' römorkörü eşliğinde, 'Türkeli' römorkörü tarafından yedeklenerek, Karanlık Liman bölgesine çekilip, demirletildi.

Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yapan akaryakıt tankeri kurtarıldı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Kabine toplantısında salgın sonrası normalleşme takvimi ele alındı! İşte kapalı mekanların açılma tarihleri Haberler
Kabine toplantısında salgın sonrası normalleşme takvimi ele alındı! İşte kapalı mekanların açılma tarihleri
Koronavirüse karşı mücadeleyi kazanan 3 ülke, para birimlerinin değerini artırdı Haberler
Koronavirüse karşı mücadeleyi kazanan 3 ülke, para birimlerinin değerini artırdı
Yılda 15 bin kaz üreten girişimci, talebe yetişmekte zorlanıyor Haberler
Yılda 15 bin kaz üreten girişimci, talebe yetişmekte zorlanıyor
Güney Koreli bakan, Kim Jong-un'un halkın karşısına çıkmamasının nedenini anlattı: Koronavirüs endişesi olabilir Haberler
Güney Koreli bakan, Kim Jong-un'un halkın karşısına çıkmamasının nedenini anlattı: Koronavirüs endişesi olabilir
65 yaş üzerine cumartesi ve pazar günleri 2'şer saatlik sokağa çıkma imkanı gündemde Haberler
65 yaş üzerine cumartesi ve pazar günleri 2'şer saatlik sokağa çıkma imkanı gündemde
Adana'da Suriyeli gencin ölümüne sebep olan polisin ifadesi ortaya çıktı: Sendeleyip düştüğüm için elim yanlışlıkla tetiğe değdi Haberler
Adana'da Suriyeli gencin ölümüne sebep olan polisin ifadesi ortaya çıktı: Sendeleyip düştüğüm için elim...
Survivor 2020'de adaya veda eden isim Gizem oldu
Survivor 2020'de adaya veda eden isim Gizem oldu
Mesut Özil ve Amine Gülşe'den Acun Ilıcalı aracılığıyla Survivor Aycan'a destek mesajı
Mesut Özil ve Amine Gülşe'den Acun Ilıcalı aracılığıyla Survivor Aycan'a destek mesajı
WhatsApp'tan koronavirüs nedeniyle yeni özellik: Görüntülü ve sesli grup konuşmalarında kişi sayısı 2 katına çıktı
WhatsApp'tan koronavirüs nedeniyle yeni özellik: Görüntülü ve sesli grup konuşmalarında kişi sayısı 2 katına...
Günlük burç yorumları 29 Nisan 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 29 Nisan 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, tıbbi yardım malzemeleriyle birlikte ABD Başkanı Trump'a bir mektup da gönderdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, tıbbi yardım malzemeleriyle birlikte ABD Başkanı Trump'a bir mektup da gönderdi
Fatih Terim, Ümit Davala ve Hasan Şaş ile yeni sezonda yola devam etmeyecek
Fatih Terim, Ümit Davala ve Hasan Şaş ile yeni sezonda yola devam etmeyecek
Koronavirüsün bir ölümcül yan etkisi daha ortaya çıktı: Gizemli kan pıhtılaşması
Koronavirüsün bir ölümcül yan etkisi daha ortaya çıktı: Gizemli kan pıhtılaşması
ABD'de yeni araştırma: Kanser olan koronavirüs hastaları 3 kat daha fazla ölüm riski taşıyor
ABD'de yeni araştırma: Kanser olan koronavirüs hastaları 3 kat daha fazla ölüm riski taşıyor
Hillary Clinton, 2020 seçimlerinde Joe Biden'ı destekleyecek
Hillary Clinton, 2020 seçimlerinde Joe Biden'ı destekleyecek
Liverpool'un stat genişletme projesi koronavirüs nedeniyle ertelendi
Liverpool'un stat genişletme projesi koronavirüs nedeniyle ertelendi
42 kişinin öldüğü saldırının ardından Afrin'de sivillere yönelik bir bombalı saldırı daha yapıldı
42 kişinin öldüğü saldırının ardından Afrin'de sivillere yönelik bir bombalı saldırı daha yapıldı
Oxford'un geliştirdiği aşı, maymunlar üzerinde yapılan testlerde olumlu sonuçlar verdi
Oxford'un geliştirdiği aşı, maymunlar üzerinde yapılan testlerde olumlu sonuçlar verdi
Son Dakika: Türkiye'de 28 Nisan itibariyle koronavirüsü atlatanların sayısı 5 bin 18 artarak 38 bin 809'a yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de 28 Nisan itibariyle koronavirüsü atlatanların sayısı 5 bin 18 artarak 38 bin 809'a...
Steaua Bükreş Başkanı Becali: Galatasaray'ı elediğimiz için kilise yaptırdım
Steaua Bükreş Başkanı Becali: Galatasaray'ı elediğimiz için kilise yaptırdım
Bakan Soylu: Afrin'deki terör saldırısı hain terör örgütü PKK'nın yanına kalmayacak
Bakan Soylu: Afrin'deki terör saldırısı hain terör örgütü PKK'nın yanına kalmayacak
Fenerbahçeli Mauricio Isla, İtalyan ekibi Parma ile görüşüyor
Fenerbahçeli Mauricio Isla, İtalyan ekibi Parma ile görüşüyor
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Afrin'deki saldırıya sert tepki: Teröre destek verenler bu saldırıdan sorumludur
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Afrin'deki saldırıya sert tepki: Teröre destek verenler bu saldırıdan sorumludur
AVM'ler 11 Mayıs'ta kademeli olarak, Haziran başında ise tam kapasite açılmaya hazırlanıyor
AVM'ler 11 Mayıs'ta kademeli olarak, Haziran başında ise tam kapasite açılmaya hazırlanıyor
Barcelona, 1 milyar euronun üzerinde gelir elde eden tarihteki ilk kulüp oldu
Barcelona, 1 milyar euronun üzerinde gelir elde eden tarihteki ilk kulüp oldu
5 ay önce babasını kalp krizinden kaybeden genç, aynı sebepten hayatını kaybetti
5 ay önce babasını kalp krizinden kaybeden genç, aynı sebepten hayatını kaybetti
Liverpoollu eski futbolcu Michael Robinson hayata veda etti
Liverpoollu eski futbolcu Michael Robinson hayata veda etti
Koronavirüs salgınının Süper Lig'e etkisi 1 milyar lirayı bulabilir
Koronavirüs salgınının Süper Lig'e etkisi 1 milyar lirayı bulabilir
Koronavirüs nedeniyle talep patlaması yaşanan propolisin kilogram fiyatı 2 bin liradan 4 bin liraya yükseldi
Koronavirüs nedeniyle talep patlaması yaşanan propolisin kilogram fiyatı 2 bin liradan 4 bin liraya yükseldi
Inter, Fenerbahçe'nin de gündemindeki Edinson Cavani'yi kadrosuna katmak istiyor
Inter, Fenerbahçe'nin de gündemindeki Edinson Cavani'yi kadrosuna katmak istiyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Donald Trump Abdülhamit Gül Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ebru Şallı Demet Akalın Nur Yerlitaş Acun Ilıcalı
Spor Bülent Uygun Ahmet Ağaoğlu Mauricio Isla Malcolm Thomas Emre Belözoğlu
Daha Fazla Türk Mayıs Afrin Futbolcu
Şu an buradasınız: Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yapan akaryakıt tankeri kurtarıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.4.2020 09:32:09. #1.14#
title