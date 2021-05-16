Çanakkale Boğazı'nda makine arızası nedeniyle sürüklenen konteyner gemisi güvenli bölgeye çekildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çanakkale Boğazı'nda makine arızası nedeniyle sürüklenen konteyner gemisi güvenli bölgeye çekildi

Çanakkale Boğazı'nda makine arızası nedeniyle sürüklenen konteyner gemisi güvenli bölgeye çekildi
Anadolu Ajansı / Burak Akay - Haberler | Güncel

Çanakkale Boğazı'ndan geçerken makineleri arızalanan gemi, römorkörler tarafından yedeklenip güvenli bölgeye demirletildi.

Çanakkale Boğazı'ndan geçerken makineleri arızalanan gemi, römorkörler tarafından yedeklenip güvenli bölgeye demirletildi.

İstanbul Tuzla Limanı'ndan İspanya'nın Algeciras Limanı'na giden Panama bayraklı 207 metre uzunluğundaki "Newyorker" isimli konteyner gemisinin makineleri, Gelibolu ilçesi açıklarında arızalandı.

Bunun üzerine gemi kaptanı durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) bildirdi.

Arıza nedeniyle bir süre sürüklenen 25 bin 294 grostonluk gemi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) ait "Kurtarma-4" ve "Kurtarma-10" isimli römorkörler tarafından yedeklenerek Şevketiye güvenli demir bölgesine götürüldü. Gemi burada demirletildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Akay

Anadolu Yakası'nda dolu yağışı etkili oldu, örtüsünü alan dışarı koştu
Anadolu Yakası'nda dolu yağışı etkili oldu, örtüsünü alan dışarı koştu
KİRA FİYATLARININ YÜZDE 70 ARTTIĞI ADALAR'DA BOŞ EV KALMADI
KİRA FİYATLARININ YÜZDE 70 ARTTIĞI ADALAR'DA BOŞ EV KALMADI
BÜYÜKADA RUM YETİMHANESİ'NİN RESTORASYONUNA BAŞLANMADI; HER AN ÇÖKEBİLİR
BÜYÜKADA RUM YETİMHANESİ'NİN RESTORASYONUNA BAŞLANMADI; HER AN ÇÖKEBİLİR
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cansu Dere Ebru Gündeş Acun Ilıcalı Mehmet Ali Erbil
Spor Ozan Tufan Mesut Özil Fatih Terim Şenol Güneş Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Çanakkale Boğazı'nda makine arızası nedeniyle sürüklenen konteyner gemisi güvenli bölgeye çekildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.5.2021 17:48:57. #1.15#

title