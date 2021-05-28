Çanakkale Boğazı'nda kuvvetli poyraz balıkçılara zor anlar yaşattı
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Çanakkale Boğazı'nda kuvvetli poyraz balıkçılara zor anlar yaşattı

Çanakkale Boğazı'nda kuvvetli poyraz balıkçılara zor anlar yaşattı
Demirören Haber Ajansı / Burak Gezen - Haberler | Güncel

ÇANAKKALE'de akşam saatlerinde aniden başlayan kuvvetli poyraz, limana dönmeye çalışan balıkçı teknelerine zor anlar yaşattı.

ÇANAKKALE'de akşam saatlerinde aniden başlayan kuvvetli poyraz, limana dönmeye çalışan balıkçı teknelerine zor anlar yaşattı.

Çanakkale'de gün boyu sakin bir hava yaşanırken, saat 18.00 sıralarında aniden başlayan kuvvetli poyraz rüzgarı, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Bütün gün limanlık olan denizin üzerinde, şiddetli poyrazın etkisiyle büyük dalgalar oluştu. Dalgaların rıhtımı aşıp kordon boyuna ulaştığı görüldü. Kuvvetli poyraza avdayken yakalanan balıkçılar ise tekneleriyle limana dönerken zor anlar yaşadı. Balıkçı tekneleri dalgalar nedeniyle deniz üzerinde beşik gibi sallanırken, dalgalarla mücadeleleri kameralara yansıdı.


Çanakkale Boğazı'nda kuvvetli poyraz balıkçılara zor anlar yaşattı
Çanakkale Boğazı'nda kuvvetli poyraz balıkçılara zor anlar yaşattı
Çanakkale Boğazı'nda kuvvetli poyraz balıkçılara zor anlar yaşattı
Çanakkale Boğazı'nda kuvvetli poyraz balıkçılara zor anlar yaşattı
Çanakkale Boğazı'nda kuvvetli poyraz balıkçılara zor anlar yaşattı
Çanakkale Boğazı'nda kuvvetli poyraz balıkçılara zor anlar yaşattı
Çanakkale Boğazı'nda kuvvetli poyraz balıkçılara zor anlar yaşattı
Çanakkale Boğazı'nda kuvvetli poyraz balıkçılara zor anlar yaşattı
Çanakkale Boğazı'nda kuvvetli poyraz balıkçılara zor anlar yaşattı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak Gezen

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Çanakkale Boğazı'nda kuvvetli poyraz balıkçılara zor anlar yaşattı - Haberler
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