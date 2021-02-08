Çanakkale Boğazı'nda kuvvetli fırtına nedeniyle feribot seferleri geçici olarak durduruldu

Çanakkale Boğazı'nda kuvvetli fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.

Çanakkale Boğaz ile adalar hattındaki deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ, fırtına nedeniyle Gelibolu-Lapseki, Çanakkale-Eceabat ve Çanakkale-Kilitbahir arasındaki seferlerin geçici olarak durdurulduğunu duyurdu.

Fırtına nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada seferleri de yapılamıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Akay