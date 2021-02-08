Çanakkale Boğazı'nda kuvvetli fırtına nedeniyle feribot seferleri geçici olarak durduruldu
08.02.2021 19:29 | Son Güncelleme: 08.02.2021 19:32
Çanakkale Boğazı'nda kuvvetli fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.
Çanakkale Boğazı'nda kuvvetli fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.
Çanakkale Boğaz ile adalar hattındaki deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ, fırtına nedeniyle Gelibolu-Lapseki, Çanakkale-Eceabat ve Çanakkale-Kilitbahir arasındaki seferlerin geçici olarak durdurulduğunu duyurdu.
Fırtına nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada seferleri de yapılamıyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Akay