Çanakkale Boğazı'nda kuvvetli fırtına nedeniyle feribot seferleri geçici olarak durduruldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Çanakkale Boğazı'nda kuvvetli fırtına nedeniyle feribot seferleri geçici olarak durduruldu

08.02.2021 19:29 | Son Güncelleme: 08.02.2021 19:32
Çanakkale Boğazı'nda kuvvetli fırtına nedeniyle feribot seferleri geçici olarak durduruldu

Çanakkale Boğazı'nda kuvvetli fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.

Çanakkale Boğazı'nda kuvvetli fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.

Çanakkale Boğaz ile adalar hattındaki deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ, fırtına nedeniyle Gelibolu-Lapseki, Çanakkale-Eceabat ve Çanakkale-Kilitbahir arasındaki seferlerin geçici olarak durdurulduğunu duyurdu.

Fırtına nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada seferleri de yapılamıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Akay

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Enis Berberoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Buse Varol Selami Şahin Merve Dizdar
Spor Erol Bulut Cenk Tosun Deniz Türüç Fatih Terim Abdullah Avcı
Tüm Haberler İzmir Antalya Twitter Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Çanakkale Boğazı'nda kuvvetli fırtına nedeniyle feribot seferleri geçici olarak durduruldu - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.2.2021 19:32:32. #1.14#
title