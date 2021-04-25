Çanakkale Boğazı'nda kargo gemisi 'makine' arızası yaptı
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Çanakkale Boğazı'nda kargo gemisi 'makine' arızası yaptı

Çanakkale Boğazı'nda kargo gemisi 'makine' arızası yaptı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ÇANAKKALE Boğazı'na Marmara Denizi'nden giriş yapan 97 metre boyundaki 'Gulf' isimli kargo gemisinde makine arızası meydana geldi.

ÇANAKKALE Boğazı'na Marmara Denizi'nden giriş yapan 97 metre boyundaki  'Gulf' isimli kargo gemisinde makine arızası meydana geldi. 

Yalova'dan Fransa'nın Port La Nouvelle Limanı'na giden Antigua Barbuda bayraklı 'Gulf' isimli kargo gemisinin makinesinde, Gocuk Burnu mevkiinde arıza meydana geldi. Gemi kaptanı, durumu telsiz kanalıyla Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü'ne (VTS) bildirdi. Bölgeden geçen gemilerin kaptanlarına dikkatli olmaları uyarısı yapıldı.Makine arızası yapan gemi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'Kurtarma- 6' römorkörü refakatinde geri dönerek boğaz çıkışı yaptı ve güvenli bir bölgeye demirletildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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