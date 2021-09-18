Çanakkale Boğazı'nda iki gemi çatıştı - Haberler
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Çanakkale Boğazı'nda iki gemi çatıştı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Çanakkale Boğazı'nda iki gemi çatıştı

Çanakkale Boğazı açıklarında iki gemi çatıştı.

Çanakkale Boğazı açıklarında iki gemi çatıştı.

Marshall Adaları bayraklı 'M/V Levantes' gemi Rusya'dan Mısır'a buğday taşırken, yine Marshall Adaları bayraklı 'M/V Clıpper Como' gemi Fas'ın Jord Lastar Limanı'ndan Samsun'a fosfat taşıdığı esnada Çanakkale'nin Bozcaada ilçesi açıklarında çatıştı.

İki geminin kaptanı da durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) bildirdi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait 'Kurtarma-13' ve 'Türkeli' römorkörleri ile 'KIYEM-1' botu bölgeye sevk edildi.

Kıyı Emniyeti Gele Müdürlüğüne bağlı ekipler, bölgede deniz kirliliği konusu ile gemilerde hasar tespiti için inceleme yapıyor. - ÇANAKKALE

Çanakkale Boğazı'nda iki gemi çatıştı

Çanakkale Boğazı'nda iki gemi çatıştı

Çanakkale Boğazı'nda iki gemi çatıştı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: Çanakkale Boğazı'nda iki gemi çatıştı - Haberler
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