Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiğine sis engeli - ÇANAKKALE
Çanakkale Boğazı'nda yoğun sis, deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.
29.10.2019 10:30
Çanakkale Boğazı'nda yoğun sis, deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.
Boğazda özellikle Eceabat ile Gelibolu önlerinde etkisini artıran sis, görüş mesafesinin azalmasına yol açtı.
Çanakkale Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü (VTS), bölgedeki gemilerin kaptanlarını telsizle uyararak, boğazı her iki yönden transit gemi geçişlerine kapattı.
Kaynak: AA
VİDEO: Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiğine sis engeli - ÇANAKKALE