Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği normale döndü
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Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği normale döndü

Kuvvetli fırtına nedeniyle çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatılan Çanakkale Boğazı, ulaşıma açıldı.

05.02.2020 16:16 | Son Güncelleme: 05.02.2020 16:16
Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği normale döndü

Kuvvetli fırtına nedeniyle çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatılan , ulaşıma açıldı.


Bölgedeki fırtına ve aralıklı sağanağın azalmasının ardından boğazda gemi trafiği normale döndü.

Kentte öğlen etkisini artıran fırtına ve yağışın denizde görüş mesafesinin azalmasına neden olması üzerine boğaz çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatılmıştı.

Kaynak: AA
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