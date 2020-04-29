Çanakkale Boğazı'nda gemi arızası
Çanakkale Boğazı'ndan geçen Malta bayraklı 88 metre boyundaki 'Loutro' isimli tankerin makinesinde arıza meydana geldi.
Çanakkale Boğazı'ndan geçen Malta bayraklı 88 metre boyundaki 'Loutro' isimli tankerin makinesinde arıza meydana geldi.
Yunanistan'dan, Kocaeli'nin Derince Limanı'na giden Malta bayraklı 88 metre boyundaki 'Loutro' isimli tankerin makineleri boğazı geçtiği sırada arızalandı.
'Loutro' isimli tankerin kaptanı durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) bildirdi. Geminin bulunduğu bölgeye güvenlik amacıyla Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) ait "Kurtarma-6"ve "Türkeli" römorkörleri gönderilirken, boğazdan geçen diğer gemilerin kaptanlarına dikkatli olmaları konusunda sık sık uyarı anonsu geçildi.
Ege Denizi'ne doğru ilerleyen 'Loutro' isimli tanker, 'Türkeli' römorkörü tarafından halat yardımıyla çekilerek Karanlık Liman'a demirletildi. - ÇANAKKALE
Kaynak: İHA